Der Euro hat sich am Dienstag weiter deutlich über 1,06 US-Dollar behauptet. Positive Stimmungsdaten aus Deutschland hatten die Gemeinschaftswährung am Vormittag sogar fast bis auf 1,07 Dollar steigen lassen, bevor der Schwung nachliess. Am Mittag notierte der Eurokurs noch bei 1,0656 Dollar und damit etwas fester als am Morgen (1,0652).