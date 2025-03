Auch zum Franken hat der Euro zuletzt wieder gewonnen, nachdem die hiesige Währungs im Tagesverlauf zur Stärke geneigt hatte. Das EUR/CHF-Paar notierte am Abend bei 0,9426 nach 0,9357 am frühen Abend bzw. 0,9394 am frühen Morgen. Per Saldo hat auch der Franken zum US-Dollar zugelegt. Das USD/CHF-Paar ging am Abend bei 0,8892 um nach 0,8956 am Morgen.