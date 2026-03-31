Laut dem «Wall Street Journal» soll sich US-Präsident Donald Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Strasse von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe. Irans Präsident Massud Peseschkian sagte in einem Telefonat mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, der Iran habe «den nötigen Willen, diesen Krieg zu beenden», erwarte jedoch, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt würden.