So gaben die deutschen Exporte gaben im Juli nach. Zudem fiel das Konjunkturbarometer von Sentix für den Euroraum im September stärker als von Experten erwartet zurück. «Deutschland bleibt in der Rezession, die zunehmend an die Einbrüche nach der Finanzkrise 2008 oder an den ersten Lockdown 2020 erinnert», hiess es von Sentix. Die grösste Volkswirtschaft der Eurozone belaste in hohem Masse auch die Konjunktur im gesamten Währungsraum.