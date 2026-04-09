Gleichwohl könnte das Thema Inflation und Leitzinsen wieder stärker in den Fokus rücken, sollte die Waffenruhe länger anhalten. Der am Donnerstag publiziertes Preisindex PCE verharrte im Februar wie erwartet bei 2,8 Prozent. Der PCE ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed und wird an den Finanzmärkten stark beachtet. Am Freitag werden in den USA Inflationszahlen für den März publiziert.