Allgemein hielten sich die Kursausschläge am Devisenmarkt in Grenzen. Dem Markt fehlte es an entscheidenden Impulsen. Auch die in den USA rückläufigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bewegten die Kurse kaum. Ein weiterhin robuster Arbeitsmarkt spricht eher gegen baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.