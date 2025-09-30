Bislang veröffentlichte Inflationsdaten aus Ländern der Eurozone hatten nur wenig Auswirkungen. So blieb die Inflation in Frankreich mit 1,1 Prozent im September weiter niedrig im europäischen Vergleich. Und auch in Italien liegt die Teuerung trotz eines Anstiegs auf 1,8 Prozent unter dem Zielbereich der EZB. Am frühen Nachmittag stehen dann noch die Konsumentenpreise aus Deutschland an - einzelne Bundesländer wie Hessen, Bayern oder NRW meldeten bereits Werte über 2 Prozent.