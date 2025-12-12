Gegenüber dem US-Dollar ist der Euro am Freitagabend auf 1,1742 vorgerückt. Am späten Nachmittag hatte das Euro/Dollar-Paar noch tiefere 1,1737 gekostet. Zum Franken rückte der Euro in derselben Zeit auf 0,9345 von 0,9331 Franken vor. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil kaum von der Stelle und notiert bei 0,7958.