Gegenüber dem US-Dollar ist der Euro am Freitagabend auf 1,1742 vorgerückt. Am späten Nachmittag hatte das Euro/Dollar-Paar noch tiefere 1,1737 gekostet. Zum Franken rückte der Euro in derselben Zeit auf 0,9345 von 0,9331 Franken vor. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil kaum von der Stelle und notiert bei 0,7958.
Der Euro hatte zuletzt im Zuge der Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed sowie überraschend schwacher US-Arbeitsmarktdaten von einer Dollar-Schwäche profitiert. Die Jobdaten hatten Spekulationen auf weitere Leitzinssenkungen verstärkt, denn das Fed hatte den jüngsten Schritt mit der Schwäche am Arbeitsmarkt begründet.
Nun richten sich die Blicke auf die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Dienstag. Nebst verspäteten November-Daten stehen auch die Beschäftigungszahlen für Oktober auf der Agenda. Die waren wegen des wochenlangen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte infolge eines Haushaltsstreits zunächst ausgefallen.
awp-robot/mk/
(AWP)