Am Markt wird nun auf die Ergebnisse der beiden Zentralbank-Sitzungen am Mittwoch (Fed) und Donnerstag (EZB) gewartet, wie die Analysten der Dekabank schreiben. Beide Notenbanken dürften den Experten zufolge ihren Leitzins unverändert lassen. Ausschlaggebend werde die Einschätzung der Energiepreise auf die Inflation und die deutliche Abkühlung der Konjunktur in der Eurozone sein.