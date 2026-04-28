Zum «Greenback» notiert die europäische Gemeinschaftswährung am späteren Abend mit 1,1712 wieder über der Marke von 1,17 Dollar. Im europäischen Handel war der Euro zeitweise unter die Marke von 1,17 US-Dollar gefallen.
Auch das Euro-Franken-Paar steht etwas höher bei 0,9247 nach 0,9238 am Nachmittag. Das Dollar/Franken-Paar hat sich bei Kursen von 0,7896 Franken derweil kaum von der Stelle bewegt.
Am Markt wird nun auf die Ergebnisse der beiden Zentralbank-Sitzungen am Mittwoch (Fed) und Donnerstag (EZB) gewartet, wie die Analysten der Dekabank schreiben. Beide Notenbanken dürften den Experten zufolge ihren Leitzins unverändert lassen. Ausschlaggebend werde die Einschätzung der Energiepreise auf die Inflation und die deutliche Abkühlung der Konjunktur in der Eurozone sein.
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(AWP)