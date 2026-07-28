Ein wenig gestützt wird der Euro durch die anhaltende Waffenruhe im Nahen Osten. Die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen aufnehmen könnten, belastete den als sicher geltenden Dollar etwas. US-Präsident Donald Trump bestätigte diese Erwartungen. «Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran», sagte er der Website «Axios».