Die europäische Gemeinschaftswährung kostet aktuell 0,9326 Franken, nachdem sie am späten Nachmittag zu 0,9316 Franken gehandelt wurde. Zum Dollar notiert der Euro mit 1,1386 ebenfalls etwas höher als zuvor mit 1,1366. Derweil bewegt sich das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8190 kaum vom Fleck.
Ein wenig gestützt wird der Euro durch die anhaltende Waffenruhe im Nahen Osten. Die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen aufnehmen könnten, belastete den als sicher geltenden Dollar etwas. US-Präsident Donald Trump bestätigte diese Erwartungen. «Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran», sagte er der Website «Axios».
Die US-Notenbank Fed wird am Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Die meisten Experten erwarten noch keine Leitzinsänderung. Es wird jedoch für die Sitzung im September eine Zinserhöhung prognostiziert, wobei Experten nicht davon ausgehen, dass Notenbankchef Kevin Warsh klare Signale dahingehend geben wird. Er lehnt grundsätzlich eine vorbestimmte Geldpolitik ab.
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(AWP)