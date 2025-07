Der Euro notiert zum US-Dollar am späten Abend bei 1,1773 Dollar nach 1,1711 Dollar im Tief am späten Nachmittag. Zum Franken legte die europäische Gemeinschaftswährung auf 0,9332 Franken zu nach 0,9294 Franken im Tief am Vormittag. Der Dollar notiert zum Franken indes mit 0,7928 Franken weiterhin unter 80 Rappen.