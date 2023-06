Der Euro hat am Donnerstag anfängliche Verluste wieder wettgemacht und etwas zugelegt. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0923 Dollar gehandelt. Sie notiert damit ein wenig höher als am Vorabend. Im frühen Handel hatte der Euro noch an seine Vortagsverluste angeknüpft und war bis auf 1,0881 Dollar gefallen.

29.06.2023 13:02