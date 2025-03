Ökonomen hatten für den Ifo-Geschäftsklima-Index in Deutschland eine Aufhellung im nun eingetroffenen Mass prognostiziert. Dafür seien nicht zuletzt auch die milliardenschweren Investitionspläne der künftigen Bundesregierung in Infrastruktur, Klima und Verteidigung verantwortlich, heisst es in Marktkreisen.