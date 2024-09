Am Montag werden am Devisenmarkt eher wenige Impulse erwartet, denn in den USA ist Feiertag. Darüber hinaus blicken die Anleger bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag erwartet wird und wegen möglicher Signale für die weitere Geldpolitik in den USA im Fokus steht. «Sollte der vom Konsens erwartete Stellenaufbau für August von 160'000 erneut klar verfehlt werden, dürfte das die Arbeitsmarktsorgen und damit die Zinssenkungsphantasien wieder befeuern», kommentierten Experten der Dekabank.