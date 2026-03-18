Die Stimmung an den Märkten sei vor den Sitzungen zahlreicher wichtiger Zentralbanken vorsichtig optimistisch, heisst es etwa in einer Einschätzung der deutschen Commerzbank. Diese verweist dabei unter anderem auf die jüngsten Aussagen des US-Präsidenten, wonach es nicht mehr lange dauern werde, bis Schiffe die Strasse von Hormus wieder passieren könnten.