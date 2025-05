Derweil ist der Euro zum Franken leicht gesunken. Am frühen Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 0,9404 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend (0,9419). Auch der Dollar hat sich zum Franken in der Nacht abgeschwächt, nämlich auf 0,8402 von 0,8427 Franken.