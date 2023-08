Auch zum Franken macht der Euro etwas an Boden gut. Aktuell notiert das Euro-Franken-Währungspaar bei 0,9598. Am frühen Nachmittag hatte der Euro sogar zeitweise die Marke von 0,96 wieder überschritten. Zum Dollar notiert der Franken hingegen kaum verändert bei 0,8791 nach 0,8784 am Nachmittag und 0,8783 am Morgen.