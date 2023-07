Der Dollar stand am Vormittag nicht nur gegenüber dem Euro, sondern auch zu vielen anderen Währungen unter Druck. Am Markt wurde auf rückläufige Zinserwartungen an die US-Zentralbank Fed verwiesen. Am Mittwochabend hatte sie ihren Leitzins zwar um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben, zugleich aber den weiteren Kurs offen gelassen. Fed-Chef Jerome Powell sagte, Zinsanhebungen nach dem Sommer seien zwar möglich, aber keinesfalls ausgemacht.