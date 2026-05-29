Konjunkturdaten aus der Eurozone lieferten zum Wochenschluss kaum Impulse. Gemäss veröffentlichten Konsumentenpreisdaten war in Deutschland die Inflationsrate unerwartet auf 2,6 Prozent gesunken. Die EZB dürfte laut Experten trotzdem die Leitzinsen anheben. Auf diese Weise trage sie dazu bei, dass langfristige Inflationserwartungen gar nicht erst aufkämen, hiess es am Markt. Zudem sei die Inflation in Frankreich, Italien und Spanien gestiegen.