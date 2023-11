Auch zum Schweizer Franken zog der Euro leicht an. Am Dienstagmittag wurde er zu 0,9669 nach 0,9654 Franken am früheren Morgen gehandelt. Derweil bewegte sich der Dollar zum Franken kaum von der Stelle und kostete zuletzt mit 0,9020 Franken in etwa so viel wie am Morgen.