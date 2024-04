Der Kurs des Euro hat am Donnerstag nach robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone deutlich zugelegt. Die Gemeinschaftswährung stieg am Nachmittag in der Spitze bis auf 1,0877 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit dem 21. März. Zuletzt notierte er nur wenig unter dem Tageshoch. In der zweiten März-Hälfte war der Euro noch merklich unter Druck geraten.