Auch zum Franken hat der Euro an Wert gewonnen und kostet derzeit 0,9365 Franken nach 0,9331 im frühen Handel. Am Vormittag markierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9323 den tiefsten Stand seit Anfang August. Derweil wird der Dollar zum Franken mit 0,8016 Franken gehandelt. Das ist gleich viel wie am Morgen. Im Laufe des Morgens war der Greenback kurzzeitig noch auf 0,8004 gesunken - der tiefste Stand seit rund 4 Wochen.