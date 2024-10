Zugleich dämpften Inflationsdaten aus Deutschland die Zinshoffnungen in der Eurozone etwas. Im Oktober ist die Inflation in Deutschland vorläufigen Schätzungen zufolge unerwartet von 1,6 auf 2,0 Prozent angestiegen. Der EZB dürften die Inflationsdaten nicht gefallen, heisst es in einem Kommentar. Entscheidend bleibe in den kommenden Monaten der Blick auf die Kerninflationsrate.