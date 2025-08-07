Aktuell wird das Euro/Dollar-Paar zu 1,1678 gehandelt nach 1,1671 am Morgen und 1,1662 am Vorabend. Am Mittwochmorgen hatte der Euro mit 1,1577 Dollar noch klar weniger gekostet. Das Euro/Franken-Paar hat mit 0,9417 Franken die Schwelle von 94 Rappen etwas deutlicher überschritten. Am Morgen ging das Paar noch zu 0,9400 und am Vorabend zu 0,9405 über den Tisch, am Mittwochmorgen waren es noch klar weniger als 94 Rappen. Das US-Dollar/Frankenpaar hat sich hingegen kaum verändert und ging zuletzt bei 0,8064 um.