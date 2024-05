Gegenüber dem Franken hat sich der Eurokurs in engen Spannen bewegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 0,9884 Franken. Das ist etwas weniger als noch am Morgen mit 0,9106 und gleich viel wie am Vorabend. Das USD/CHF-Paar ist derweil seit dem Morgen wieder leicht unter die Marke von 0,91 gesunken und wird aktuell zu 0,9095 Franken gehandelt.