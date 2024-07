Zum Franken büsste der Euro allerdings leicht an Wert ein und näherte sich bei zuletzt 0,9712 der Marke von 97 Rappen. Am Nachmittag war der Euro noch zu 0,9720 und am Vormittag zu 0,9730 Franken umgegangen. Auch der Dollar ist zum Franken im späten Handel etwas abgerutscht auf zuletzt 0,8959 nach 0,8981 am Nachmittag.