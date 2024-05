In den USA hatte die zuletzt etwas schwächere Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt die Spekulation auf sinkende Zinsen in den Vereinigten Staaten verstärkt. Am Markt hiess es, etliche Investoren gingen nun von einer ersten Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September statt wie bisher im November aus. Der Präsident der regionalen Notenbank von Richmond, Thomas Barkin, sagte am Montag, die Auswirkungen hoher Zinsen schlügen erst noch auf die Wirtschaft durch. Das Fed-Mitglied geht davon aus, dass sich die Inflation in Richtung des von der Notenbank vorgegebenen Ziels von zwei Prozent abkühlen wird.