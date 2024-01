Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegtn. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0822 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Gleichwohl rangiert der Euro gegenüber dem Dollar in der Nähe des tiefsten Stands seit Mitte Dezember.

30.01.2024 07:41