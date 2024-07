Zur Wochenmitte stehen datenseitig nur Produktionszahlen aus der italienischen Industrie auf dem Programm. Ansonsten dürften sich die Augen am Nachmittag auf den zweiten Tag der regelmässigen Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell richten. Nachdem er am Dienstag im Senat gesprochen hatte, folgt am Mittwoch sein Auftritt im Repräsentantenhaus.