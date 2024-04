Auch der Franken, der als Safe-Haven-Währung zunächst klar zugelegt hatte, gab im Verlauf einen guten Teil der Gewinne gegenüber Euro und Dollar wieder ab. Aktuell kostet der Euro 0,9697 nach 0,9660 am Morgen und 0,9710 Franken am Vorabend. Derweil wird der Dollar zu 0,9088 nach 0,9086 am Morgen bzw. 0,9119 Franken am Vorabend gehandelt.