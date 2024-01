Auch zum Franken hat der Euro etwas an Stärke gewonnen. Am Donnerstagabend wird er zu 0,9340 Franken gehandelt, nachdem er am Vorabend noch bei 0,9311 Franken notierte. Dagegen hat der Dollar zur Schweizer Währung im Tagesverlauf leicht an Terrain eingebüsst, die US-Währung wird zu 0,8516 Franken und damit etwas tiefer als noch am Morgen gehandelt.