Auf den US-Dollar lastet derweil der drohende «Shutdown», sollten sich die zerstrittenen Parteien nicht doch noch in letzter Minute bis Mittwoch auf eine Übergangslösung und Erhöhung der Schuldengrenze einigen können. Auch wenn US-Präsident Donald Trump sich zuletzt wenig kompromissbereit zeigte, so hat er sich doch zu einem Treffen mit Führern der Demokratischen Partei bereiterklärt. Der Ausgang ist jedoch offen und Trump hatte am Wochenende auch Massenentlassungen in der US-Verwaltung angedroht, sollte es zu einem Regierungsstillstand kommen.