So steht am Abend die Sitzung der US-Notenbank Fed im Fokus. Am Markt wird mit unveränderten Leitzinsen gerechnet. «Interessant wird sein, ob sich im Statement Hinweise finden, die im Juni auf eine Veränderung der geldpolitischen Ausrichtung schliessen liessen. Wir rechnen jedoch nicht mit einer solchen Vorfestlegung», schreibt die Helaba mit Blick auf die Zinsentscheidung, die voraussichtlich letztmals durch den scheidenden Fed-Chef Jerome Powell verkündete wird.