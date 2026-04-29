So steht am Abend die Sitzung der US-Notenbank Fed im Fokus. Am Markt wird mit unveränderten Leitzinsen gerechnet. «Interessant wird sein, ob sich im Statement Hinweise finden, die im Juni auf eine Veränderung der geldpolitischen Ausrichtung schliessen liessen. Wir rechnen jedoch nicht mit einer solchen Vorfestlegung», schreibt die Helaba mit Blick auf die Zinsentscheidung, die voraussichtlich letztmals durch den scheidenden Fed-Chef Jerome Powell verkündete wird.
Am morgigen Donnerstag richtet sich der Blick auf die EZB sowie Inflationsdaten für die Eurozone. Zudem entscheidet die Bank of England über ihre Leitzinsen, und es stehen eine Reihe weiterer Konjunkturdaten auf der Agenda.
Der Kurs des Euro ist leicht gesunken. Am frühen Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9237 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Auch zum US-Dollar hat der Euro in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1702 nach 1,1712 am Vorabend gehandelt.
Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich indes kaum von der Stelle. In der Nacht bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7893.
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(AWP)