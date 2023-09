Der Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar etwas nachgegeben und damit die Vortagsgewinne wieder abgegeben. Am frühen Abend kostet die Gemeinschaftswährung 1,0718 Dollar. Am Morgen hatte der Kurs noch etwas höher gelegen. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9566 derweil kaum verändert. Ein Dollar kostet 0,8928 Franken und damit leicht mehr als noch am Morgen.

12.09.2023 16:55