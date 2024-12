Bevor aber das Fed kommende Woche dran ist, werden in den kommenden Tagen erst einmal die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank of Canada (BoC), die Reserve Bank of Australia (RBA) und die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Laufe der Woche ihre neuesten geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben. «Es wird erwartet, dass alle - mit Ausnahme der RBA - ihre Zinssätze senken werden», so die Händlerin weiter. Von der BoC werde eine Senkung um 50 Basispunkte erwartet, während die SNB und die EZB eine Senkung um 25 Basispunkte ankündigen dürften. Allerdings gibt es Stimmen am Markt, die sowohl der EZB als auch der SNB durchaus einen grösseren Schritt zutrauen.