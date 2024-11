Insgesamt stehen in dieser Woche einige wichtige Daten auf der Agenda. Den Anfang macht zu Wochenbeginn der deutsche Ifo Geschäftsklimaindex. «Die Vorgaben für die wohl bekannteste deutsche Unternehmensumfrage sind negativ», heisst es in einem Kommentar der Helaba. Die Experten verweisen dabei auf die zuletzt enttäuschend ausgefallenen Daten. Die Erwartungen für den Ifo-Index sollten also nicht zu hochgesteckt werden. Eine Trendwende zum Besseren zeichne sich für die deutsche Wirtschaft noch nicht ab und entsprechend blieben die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Europäischen Zentralbank präsent.