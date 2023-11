Der Euro hat am Mittwoch vorübergehend deutliche Kursverluste grösstenteils wieder wett gemacht. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,0699 US-Dollar. Sie notiert damit ein wenig niedriger als im frühen Handel. Am Mittag war der Euro noch bis auf 1,0659 Dollar gefallen.

08.11.2023 17:01