Gegenüber dem Franken bewegt sich der Euro derzeit kaum. Am Abend wird er zu 0,9555 gehandelt, nach 0,9559 am späten Nachmittag und 0,9554 am Vorabend. Der US-Dollar steht bei 0,8839, unwesentlich tiefer als die 0,8846 am späten Nachmittag.