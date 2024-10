Zum Franken fiel der Euro am frühen Abend auf 0,9359 nach 0,9389 Franken am Mittag, am frühen Morgen wurden gar Kurse von leicht über 0,94 bezahlt. Relativ gering waren die Veränderungen derweil beim USD/CHF-Paar, das zuletzt bei 0,8648 umging nach 0,8653 vor dem EZB-Entscheid.