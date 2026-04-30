Von der europäischen Währungshütern als auch der Bank of England werden zunächst unveränderte Leitzinsen erwartet, wichtiger werden aber die begleitenden Kommentare hinsichtlich der Inflationsrisiken werden. «Beide Zentralbanken dürften heute versuchen, die Märkte von einem entschlossenen Vorgehen zu überzeugen», schreiben die Experten der Commerzbank. Am Vorabend hatte das Fed die Zinsen unverändert belassen, das Board zeigte sich aber so zerrissen wie lange nicht.