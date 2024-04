Der Euro war am Montag nach robusten Konjunkturdaten aus den USA unter Druck geraten. Am Dienstag nun steht laut der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit den vorläufigen Konsumentenpreisen in Deutschland ein Datenschwergewicht im Kalender. Diese hätten das Potenzial, die Zinserwartungen massgeblich zu beeinflussen.