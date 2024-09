Wie der Index zeigt, ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft den vierten Monat in Folge gesunken. «Der Rückgang ist ein weiteres Indiz dafür, dass sich die deutsche Wirtschaft wieder in der Rezession befindet», kommentiert Capital Economics. Da sich das Wachstum in der übrigen Eurozone ebenfalls verlangsame, werde eine Zinssenkung durch die EZB im Oktober immer wahrscheinlicher.