Die nochmals schlechtere Stimmung in der deutschen Wirtschaft belastete den Euro. Das Ifo-Geschäftsklima war im Juli den dritten Monat in Folge gesunken. Das Minus war zudem stärker als erwartet. "Nach dem dritten Rückgang in Folge weist das Ifo-Geschäftsklima ebenso klar nach unten wie die anderen Frühindikatoren", kommentierte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Selbst wenn das deutsche Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal etwas gestiegen sein sollte, deutet der breit basierte Rückgang der Frühindikatoren auf ein erneutes Schrumpfen der deutschen Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte."