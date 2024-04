Der Euro ist am Montag nach der Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0735 US-Dollar und damit einen knappen halben Cent weniger als vor der Bekanntgabe. Die Europäische Zentralbank hatte wegen Ostern zuletzt am Donnerstag Referenzkurse festgesetzt. Auch an den wichtigsten Börsen der Region geht es erst am Dienstag weiter.