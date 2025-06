Vor der Zinsentscheidung der EZB am morgigen Donnerstag werden sich Anleger aber nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es am Markt. Zudem rücken am Nachmittag noch einige US-Konjunkturdaten wie der ISM-Dienstleistungsindex und der ADP-Beschäftigungsbericht in den Fokus, am Abend könnte dann mit dem Beige Book noch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed einen Blick wert sein.