Derweil hat der Schweizer Franken zum Dollar weiter an Stärke gewonnen. Der «Greenback» geht derzeit zu 0,9084 Franken um nach 0,9104 am Vorabend und Kursen um die 0,9160 Franken am Donnerstagmorgen. Der Euro kostet aktuell mit 0,9752 Franken ebenfalls etwas weniger als am Vortag mit 0,9768. Am Donnerstag früh hatte der Euro noch deutlich mehr als 98 Rappen gekostet.