Der Handel verlief zunächst in ruhigen Bahnen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Finanzmärkte warten auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten aus den USA. Ökonomen erwarten im Schnitt, dass die Inflationsrate im Februar bei 3,1 Prozent verharren wird. Die US-Notenbank Fed strebt eine Rate von zwei Prozent an.