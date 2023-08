Am späten Vormittag werden Daten zur Wirtschaftsleistung in der Eurozone erwartet. Am Nachmittag könnten dann Daten zur Industrieproduktion in den USA für Impulse am Devisenmarkt sorgen, bevor sich das Interesse der Anleger am Abend auf die Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank Fed richtet. Hier erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der amerikanischen Zentralbank.