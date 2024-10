Dabei könnten die Aussagen von SNB-Vizepräsident Antoine Martin an einem Anlass am Donnerstagabend den Franken etwas belastet haben, heisst es am Markt. Laut Martin könnte die SNB noch in diesem Jahr erneut die Leitzinsen senken. Dies angesichts der relativ tiefen Inflation in der Schweiz bei einem lediglich moderaten Wirtschaftswachstum. Allerdings hatte es von der SNB anlässlich der Zinssenkung um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 1,00 Prozent Ende September bereits geheissen, die Zinsen könnten - wenn nötig - erneut gesenkt werden.