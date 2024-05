Konjunkturdaten aus der Eurozone zeichnen am Montag ein freundliches Bild. So hat sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im April weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg einer zweiten Umfragerunde zufolge auf den höchsten Stand seit Mai 2023 und liegt so weiter über der wichtigen 50-Punkte-Marke, die wirtschaftliche Schrumpfung von Wachstum trennt. «Triebfeder war im April der beschleunigte Aufschwung im Servicesektor», kommentierte S&P.